Объем трафика данных в мобильных сетях к 2016 году вырастет в 10 раз – Ericsson

Объем мобильного трафика данных к 2016 году вырастет в 10 раз, при этом основным драйвером роста станет видео.

Такой прогноз содержится в новом отчете компании Ericsson (Швеция), посвященном исследованию тенденций роста трафика в мобильных сетях, результаты которого предоставлены УНИАН.

Исследование базируется на результатах измерений в работающих сетях по всему миру, проводимых в течение нескольких последних лет.

Согласно прогнозам отчета, число мобильных широкополосных (ШПД-) подключений в 2016 году составит почти 5 млрд., увеличившись с 900 млн. в 2011 году. Такая динамика соответствует 60-процентному росту в годовом исчислении. Основным драйвером роста станет передача видео-контента. Отмечается также, что очень высокими темпами будет расти трафик от мобильных устройств (телефонов и смартфонов) – только за 2011 год его объем в мире утроился.

К 2016 году более 30% населения Земли будут жить в городах с плотностью населения более тысячи человек на квадратный километр. Эти агломераты будут занимать менее 1% поверхности планеты и при этом генерировать около 60% всего мобильного трафика данных. При этом, согласно оценкам Ericsson, к 2016 году свыше 80% жителей планеты будут иметь доступ к высокоскоростным сетям третьего/четвертого (3G/HSPA) поколений.

Главными драйверами потребления трафика будут оставаться мобильный ШПД, новые, все более функциональные модели смартфонов и популярные мобильные приложения. Популярность смартфонов растет во всех регионах мира. По оценке компании, проникновение смартфонов, например, в России составляет около 20%, и в ближайшие четыре-пять лет оно утроится. Ericsson также прогнозирует, что трафик от многофункциональных смартфонов в среднесрочной перспективе увеличится в 12 раз, достигнув объема, сопоставимого с мобильным трафиком данных от ноутбуков.

Компания Ericsson работает в 180 странах мира, поддерживая более тысячи сетей, что позволяет ей проводить измерения потребления мобильного трафика. Результат этого исследования является репрезентативной выборкой для подсчета объемов трафика по всему миру в сетях второго, третьего и четвертого (2G, 3G и 4G) поколений.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 000 человек. В 2010 году объем продаж компании составил 28,2 млрд. долл.