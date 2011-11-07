Н.Липовец: "Железная дорога всегда держалась на фанатах"

« Работали даже на подоконниках»

До выхода правительственного постановления о создании Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины работу железных дорог координировали специалисты ЮЗЖД во главе с начальником службы перевозок Остапенко. 13 января 1992 г. в Киеве состоялось первое совещание руководителей служб перевозок шести железных дорог, на котором были разработаны рекомендации по структуре и штату управления. Само же Главное управление координации эксплуатационной работы появилось в составе "Укрзализныци" в марте 1992г. Ему подчинялось 6 служб железных дорог, 1958 раздельных пунктов, из них 52 сортировочных и 322 монтажных станций.

Первое штатное расписание было утверждено в составе 43 человек. В управлении было 5 отделов: сводного плана, нормирования работы вагонных парков, регулирования работы вагонных парков, оперативно-распорядительный и технический. Помимо основной работы, в те времена приходилось также заниматься поиском помещения, стульев, телефонов, одно время работали даже подоконниках...

В условиях становления молодого государства важно было урегулировать права собственности на объекты железнодорожного транспорта, расположенные на приграничных территориях. Если с Беларусью все спорные вопросы были решены сразу, с Молдовой они решились на протяжении 7 лет, а вот с Россией некоторые тяжбы тянутся и сейчас.

В 1993 г. наши сотрудники принимали активное участие в распределении вагонных парков, в частности, определяли основные принципы взаиморасчетов за совместное пользование вагонами. В это время встал вопрос о реформировании управления. В 1994 г. состоялся первый съезд железнодорожников Украины, руководствуясь его решениями, управление взяло ориентир на организацию перевозок на экономических принципах. Новые условия работы требовали разработки нового графика движения поездов, согласованного с администрациями других государств. Начиная с 1994 г., наши управленцы начали самостоятельно разрабатывать технические планы - до этого они спускались из Москвы - и прочую нормативку: правила технической эксплуатации, инструкции по движению поездов и др.. Они уже во многом отличались от союзных.

Главку перевозок в рамках программы реформирования поставили задачу сэкономить почти 400 млрд. рублей (тогда зарплату получали в миллионах) за счет сокращения материальных затрат: повышени участковой скорости поездов, сокращени порожнего пробега вагонов, задержек поездов возле светофоров, улучшения качества суточного планирования, совершенствования технологий сортировочных станций и др. В результате количество сортировочных станций сократилось с 52 (в 1992 г.) до 36 (на сегодняшнее время).

В 1998-2003 гг. на железнодорожном транспорте внедряется программа реструктуризации, утвержденная Советом УЗ. Одной из главных задач этой программы было сохранение технологического единства хозяйственного комплекса «Укрзализныци», поэтому управление опять активизировало разработку нормативки. В целом за 20 лет существования управления наши специалисты совместно с учеными разработали почти 100 документов, которые и сегодня помогают «не сбиться с курса».

За весь этот период были и тяжелые годы, когда тотально падали перевозки, не было «живых» денег, расчеты парализовал бартер. Но железная дорога выстояла, потому что она всегда держалась на фанатах, профессионалах своего дела, неравнодушных к отрасли и государства.

«Кирпа поставил задачу: сократить время движения поездов с Киева в Харьков на 1 час»

... Самой динамичной наша работа была во времена Георгия Кирпы - с 2000-го по 2004 г. Однажды Георгий Николаевич поставил задачу группе специалистов нашего управления: доехать до Харькова на специально сформированном поезде за 6 часов. Это была опытная поездка. Несмотря на то, что на отдельных перегонах скорость достигала 140 км / час и поезд бросало так, что не мог устоять стакан с чаем, мы преодолели это расстояние только за 6 час. 50 мин. И когда руководитель нашей группы доложил об этом Кирпе, он кратко приказал: на час сократить. Экспериментальная поездка состоялась в январе, а в июле поезда из второй столицы в первую уже ходили именно с такой скоростью.

Что касается настоящего управления перевозок, в рамках грядущей реформы уже разработан проект создания Главного центра управления движением поездов (ГЦУП), который будет находиться в Киеве, и 6 региональных центров (РЦУП) в регионах. Управление движением поездов планируется осуществлять на плечах большой длины. За основу были взяты 8 основных направлений: Львов-Киев-Полтава-Лозовая-Донецк, Полтава-Харьков, Зерновое-Киев-Жмеринка-Одесса, Львов-Тернополь-Жмеринка, Ясиноватая-Чаплино-Нижнеднепровск-Узел-Знаменка -Мироновка-Фастов-Казатин-Шепетовка-Здолбунов, Ясиноватая-Волноваха-Пологи-Запорожье-Кривой Рог, Знаменка -Херсон-Николаев-Долинская-Вадим-Джанокой, Казачья Лопань - Харьков - Запорожье - Мелитополь - Симферополь. Этими направлениями и будет руководить ГРЦУП.

Уже разработан проект штатного расписания будущего Главного центра, на железных дорогах заканчивается разработка проектов региональных центров.

Оксана Витер (УНИАН)