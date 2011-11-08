Сегодня с Байконура на спутник Марса стартует украинская ракета «Зенит-2SБ»

Сегодня ночью с космодрома Байконур запланирован старт украинской ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с российской межпланетной автоматической станцией «Фобос-Грунт», которая направится к спутнику Марса – Фобосу.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«Пуск РКН «Зенит-2SБ» с российской АМС «Фобос-Грунт» запланирован на 00.16 мск 9 ноября 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 ноября ракета была вывезена из монтажного корпуса и установлена на пусковой установке площадки 45 космодрома.

Ракета «Зенит» выведет аппарат на опорную орбиту, а затем, через два с половиной витка, двигатели аппарата переведут его на эллиптическую орбиту высотой от 250 до 4,15 тысячи километров. Через один виток маршевые двигатели станции, которые работают на несимметричном гидразине и тетраоксиде азота и расходуют 6 килограммов топлива в секунду, должны выдать еще два импульса, которые отправят аппарат в путь к Марсу.

Ранее руководитель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ сообщил УНИАН, что основная задача программы «Фобос-грунт» – это доставка на Землю образцов вещества, образующего поверхностный слой Фобоса.

«Частичное управление и прием телеметрической информации в ходе выполнения программы будет происходит у нас в евпаторийском Центре дальней космической связи. Мы вместе с Россией – два государства, два космических агентства вложили приличные суммы и восстановили большой радиотелескоп РТ-70», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, Украина и Россия финансово вложились на равных долях в этот проект и получили телескоп, который соответствует всем мировым стандартам.

«Все, что требовалось для контроля полета в сторону Марса, установлено», - подчеркнул он.

Планируется, что через три года аппарат доставит на Землю пробы внеземного грунта, в котором ученые рассчитывают обнаружить так называемое первородное вещество, из которого зародилась наша солнечная система.

«Это первый шаг к пониманию того, с какими условиями встретится живая материя, в том числе и человек на межпланетных космических трассах», - считает руководитель эксперимента «БиоФобос» Владимир СЫЧЕВ.

Планируется, что в августе 2014 года на Землю будет доставлено около 100 грамм грунта c Фобоса.

Справка УНИАН: Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и «3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.

Базовая ракета «Зенит-2» впервые запущена с космодрома Байконур в 1985 году. Ракета разработана Государственным конструкторским бюро (ГКБ) «Южное» (Днепропетровск, Украина), изготавливается на ГП ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск).