Донецкая железная дорога в полном объеме обеспечивает поставку угля на ТЭС

Донецкая железная дорога обеспечивает поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Украины в полном объеме, сообщили УНИАН в пресс-центре дороги.

В частности, к началу отопительного сезона ДЖД только за сентябрь-октябрь текущего года отправила 75 432 вагона или 5 млн. 195 тыс. тонн каменного угля в адрес энергетических предприятий Украины. В результате, поставка основных объемов угля на предприятия ТЭК выполнены в полном объеме.

По словам первого заместителя начальника службы коммерческой работы и маркетинга ДЖД Виктора Снецкого, в этом году задачи по обеспечению продукцией областных ТЭС были решены благодаря четкому взаимодействию между железнодорожниками, энергетиками и угольщиками.

«С нашей стороны в полном объеме выполняются заявки грузоотправителей и своевременно предоставляется подвижной состав промышленным предприятиям Донбасса под погрузку каменного угля. Отправка стратегического сырья в адрес энергетиков продолжается согласно полученных заявок », - подчеркнул Виктор Снецкий. Основными получателями угля является ТЭСы - Запорожская, Криворожская, Зуевская, Кураховская, Старобешевская, Углегорская и другие.