За 9 месяцев 2011 г. убытки ОЖД от пригородных перевозок выросли на 13,6 млн. грн.

Одесская железная дорога за 9 месяцев текущего года понесла 157,6 млн. убытков от пригородных пассажирских перевозок, что на 13,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в пригородном и дальнем сообщениях за указанный период было перевезено более 2,4 млн пассажиров льготных категорий на сумму 22,8 млн грн, а компенсации по состоянию на 01.11.2011 было получено только 12,8 млн грн. - 56,2% от необходимой суммы. Задолженность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления перед ОЖД на сегодня составляет более 10 млн грн., а покрытие расходов доходами – лишь 17,4%.

Как подчеркивают в пресс-службе, пригородные перевозки осуществляются в условиях острой нехватки финансовых ресурсов и специализированного подвижного состава. Изношенность парка электропоездов сейчас достигает 93%, дизель-поездов - 100% к нормативному сроку службы.

В то же время продолжается нерациональная эксплуатация пригородных поездов. Например, средняя населенность поездов № 6101/6104, 6105/6106 сообщением «Котовск-Слободка» за месяц составила 28%, количество пассажиров достигает 55% только на участке Слободка - Кодыма, далее поезд курсирует практически пустым. Из общего количества 90% составляют пассажиры льготных категорий и только 10% - пассажиры платной категории. Эксплуатационные расходы относительно указанных поездов в среднем за месяц составляют 185 тыс. грн. При этом выручка от реализации билетов - лишь 6,3 тыс. грн. Соответственно, убытки железной дороги в месяц от эксплуатации двух поездов составляют 178,7 тыс. грн., покрытие расходов доходами - 3,4%. Как следствие, железнодорожники вынуждены отменить эти поезда.

Железнодорожники постоянно обращаются в местные органы исполнительной власти с просьбой подключиться к организации пригородных перевозок, в частности, выделять средства на приобретение подвижного состава, как это предусмотрено Законом Украины «О железнодорожном транспорте».