Международный оператор IP-телефонии Sipnet EU открывает представительство в Украине

Международный оператор IP-телефонии - чешская компания Sipnet EU - открывает представительство в Украине и начинает предоставлять VoIP-услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Сипнет Украина» Андрей ЛАЗАРЕВ.

По его словам, компания будет предоставлять услуги голосовой связи по Интернет, конкурируя с международным оператором Skype.

«Главное преимущество сети Sipnet состоит в том, что она использует не закрытый, а открытый и широко распространенный Sip-протокол, поэтому, в отличие от других сетей типа Skype, абоненты Sipnet могут использовать широкий спектр программного обеспечения и Sip-оборудования», - сказал А.ЛАЗАРЕВ.

Он также отметил, что компания намерена предоставлять услуги связи значительно дешевле основного конкурента. В частности, звонки на мобильные телефоны в системе Sipnet в Германию будут стоить 0,13 доллара (Skype - 0,29), в Россию - 0,089 доллара (Skype - 0,102) в Испанию - 0,12 доллара (Skype - 0,312), в Польшу - 0,19 доллара (Skype - 0,26), звонки на стационарные и мобильные телефоны в США - 0,025 доллара (Skype - 0,036). Звонки в Москву и Санкт-Петербург для пользователей Sipnet будут бесплатными.

В то же время, А.ЛАЗАРЕВ отметил, что система предоставления бесплатных звонков в сети Sipnet имеет некоторые ограничения. Так, для бесплатных звонков в Москву и Санкт-Петербург на счету абонента должно быть не менее 5 долларов, общая продолжительность бесплатных звонков - не более 1 часа в сутки, а количество вызовов - не более 10 за одни сутки.

По словам А.ЛАЗАРЕВА, оплатить услуги «Сипнет Украина» можно будет через кассы салонов связи и платежные терминалы (Qivi, EasyPay, CityPay, 24Nonstop, Приватбанк).

Как сообщил руководитель проектов Sipnet EU Константин ТЕРЕНТЬЕВ, Sipnet также намерен предоставлять услуги «звонков без Интернет NetCall».

«Это панацея от роуминга - звонок с мобильного телефона по низким тарифам. Сейчас мы ведем разработку собственного мобильного продукта», - сказал он.

Также К.ТЕРЕНТЬЕВ отметил, что основной доход в Украине Sipnet планирует получать от корпоративных клиентов.

По данным компании Sipnet, в России чисто пользователей IP-телефонии в 2010 году выросло на 82% - до 11,3 млн. чел.