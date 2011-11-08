Mercedes-Benz в Украине увеличил долю в премиум-сегменте авторынка до 14,6%

Генеральное представительство немецкого автоконцерна Daimler AG в Украине - ОАО «АвтоКапитал» (г. Киев) увеличило свою долю в премиум-сегменте украинского автомобильного рынка с 8,6% в 2008 году – до 14,6% в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ОАО «АвтоКапитал» Ярослав ПРИГАРА сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной 10-летию компании.

По его словам, кроме того, компании удалось также увеличить долю официальных продаж автомобилей Mercedes-Benz с 72% в 2010 году – до 85% в 2011 году (остальные 15% приходятся на т.н. «серые» продажи).

«У нас самая высокая доля официальных продаж в премиум-сегменте», – добавил он.

Также Я.ПРИГАРА добавил, что по итогам девяти месяцев продажи Mercedes-Benz в Украине преодолели отметку в 1000 автомобилей, чего не удалось достичь ни одному бренду из премиум-сегмента.

Я.ПРИГАРА также отметил, что в 2012 году компания намерена сохранить свою долю рынка среди брендов премиум-сегмента.

Справка УНИАН. ОАО «АвтоКапитал» является дочерним предприятием корпорации «УкрАВТО» и генеральным представительством Daimler AG в Украине. Компания работает на украинском рынке более семи лет, активно расширяя и развивая дилерскую сеть во всех регионах Украины, а также постоянно совершенствуя качество специализированного сервисного обслуживания.

На сегодня дилерская сеть ОАО «АвтоКапитал» представлена сетью из 21 дилера в крупнейших городах Украины.

89,998% акций ОАО «АвтоКапитал» принадлежит корпорации «УкрАВТО», 10% – физическому лицу.