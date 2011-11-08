ДЖД провела вакцинацию от гриппа 5 тыс. работников

ГП «Донецкая железная дорога» для защиты от заболевания гриппом провела вакцинацию 5 тыс. работников, ежедневно контактирующих с большим количеством людей, — машинистов, помощников машинистов, билетных кассиров, работников вокзалов и станций, проводников, путейцев и медицинских сотрудников.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ДЖД, вакцинация выполнена за средства Донецкой железной дороги в отраслевых медицинских учреждениях на добровольной основе.

Для вакцинации использовалась вакцина «Инфлекстал».

Кроме того, ДЖД сообщает, что для предупреждения развития эпидемии гриппа в железнодорожные больницы и поликлиники приобретены рекомендованные Министерством здравоохранения Украины противовирусные препараты, выдача которых будет осуществляться при медицинских противопоказаниях к прививке или отказе от нее.

«Даже если работник после прививки заболеет, то течение болезни будет легким и не возникнет опасных для здоровья осложнений», - говорится в сообщении Донецкой дороги.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).