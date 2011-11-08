Харьковский аэропорт приостановит несколько международных рейсов

Харьковский аэропорт временно приостановит несколько международных авиарейсов в связи с реконструкцией аэродромного комплекса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, которая реализует проекты к Евро-2012 в Харькове, это связано с началом очередного этапа реконструкции аэродромного комплекса Международного аэропорта «Харьков», который начинается 9 ноября.

В период до 21 ноября в аэропорту будут проводиться плановые работы по сокращению длины существующей (старой) взлетно-посадочной полосы (ВПС) с 2000 до 1500 м. Они необходимы согласно технологическим требованиям по сооружению новой ВПС. Как сообщалось ранее, ее длина будет составлять 2500 м, что даст возможность без ограничений принимать в Харькове воздушные суда типа Boeing 737 и Airbus 320, тем самым обеспечивать максимально комфортные условия для пассажиров и компаний-авиаперевозчиков.

По информации пресс-службы, из-за проведения указанных работ на период 9 - 25 ноября 2011 г. будут приостановлены три регулярные рейсы (Стамбул, Дубаи, Шарджа), которые будут возобновлены сразу после введения в эксплуатацию новой ВПС. Руководство аэропорта приносит извинение за временные неудобства.

Справка УНАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 г. Масштабный проект стартовал 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция МА «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет $107,2 млн. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерской башни) - $191,3 млн.