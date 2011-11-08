ДЖД поставила на энергопредприятия Украины 5,2 млн. тонн каменного угля

ГП «Донецкая железная дорога» в сентябре-октябре 2011 года к началу отопительного сезона поставило на энергетические предприятия Украины 5,195 млн. тонн каменного угля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, поставки основных объемов угля на предприятия ТЭК выполнены в полном объеме.

Основными получателями являются ТЭСы — Запорожская, Криворожская, Зуевская, Кураховская, Старобешевская, Углегорская и другие.

«С нашей стороны в полном объеме выполняются заявки грузоотправителей и своевременно предоставляется подвижной состав промышленным предприятиям Донбасса под погрузку каменного угля. Отправка стратегического сырья в адрес энергетиков продолжает осуществляться в соответствии с полученными заявками», — отметил первый заместитель начальника службы коммерческой работы и маркетинга ДЖД Виктор СНЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

УФ ДЖД — 3 млрд. 300 млн. 458 тыс. грн.