Северодонецк получил подарок от предприятия Дмитрия Фирташа

150-тысячный город Северодонецк в Луганской области Украины получил в подарок 10 троллейбусов, которые были приобретены ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» по инициативе собственника предприятия, главы Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Торжественная церемония передачи троллейбусов городу состоялась во вторник на центральной площади Северодонецка.

Председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» Леонид Бугаев сообщил, что общая стоимость приобретенных троллейбусов составляет 16 млн. гривен. «Собственник предприятия Дмитрий Фирташ выступает за то, чтобы крупные и градообразующие предприятия помогали своим городам. Северодонецкий «Азот» возрождается, вместе с ним развивается и город», – сказал Леонид Бугаев.

В мае 2011 года Дмитрий Фирташ заявил, что к концу года Северодонецк получит новые троллейбусы. Приобретенные машины белорусского производства позволят обновить троллейбусный парк Северодонецка на 40%. Новые троллейбусы отвечают современным требованиям к общественному транспорту. Троллейбусы марки АКСМ-321 отличаются высокой вместительностью и могут перевозить 100 пассажиров. Также новые машины на 35% экономнее, чем устаревший подвижной состав северодонецкого троллейбусного депо.

Справка. «Помощь городам» – это инициатива Главы Совета директоров Группы компаний Group DF, главы Объединенного движения работодателей Украины Дмитрия Фирташа. Бизнесмен выступает за максимальное распространение практики, когда градообразующие и крупные предприятия помогают городам, в которых они работают.

Помощь своим городам оказывают все предприятия, которые развивает Дмитрий Фирташ. Масштабную помощь своим городам по инициативе инвестора развернули химпредприятия в Черкассах, Ривне, Горловке (Донецкая обл.), Северодонецке (Луганская обл.), в Автономной республике Крым – в Армянске и Красноперекопске.

Среди последних социальных инициатив предприятий Дмитрия Фирташа – помощь Черкассам и Армянску.

В частности, в Черкассах «Азот», в соответствии с соглашением подписанным с Черкасской облгосадминистрацией и Черкасским городским советом, проведет капитальный ремонт дорог, Дома культуры «Дружба народов», площади и фонтана перед ним, а также построит детские и спортивные площадки.

В Армянск по инициативе Дмитрия Фирташа ближайшие три года будет инвестировано более 200 млн. гривен. В частности, будет построен новый водопровод, отремонтирована канализация, отремонтированы крыши жилых домов и лифты.