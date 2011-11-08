МАУ приостановит выполнение рейсов в/из Харькова до декабря

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» приостановит выполнение рейсов в/из Харькова до начала декабря 2011 года в связи с введением временных ограничений по длине взлетно-посадочной полосы аэропорта «Харьков».

Как говорится в сообщении авиакомпании, в понедельник, 7 ноября, аэропорт «Харьков» официально уведомил авиакомпанию МАУ о том, что с 9 ноября из-за проведения технических работ длина взлетно-посадочной полосы аэропорта будет временно сокращена до 1,5 тыс. метров.

«Парк авиакомпании МАУ состоит из воздушных судов «Боинг-737» и Ан-148, технические характеристики которых не позволяют выполнять взлет-посадку с ВПП такой протяженности. МАУ вынуждена объявить о временном приостановлении выполнения регулярных рейсов между Харьковом и Киевом до окончания работ на ВПП харьковского аэропорта, предварительно – до начала декабря 2011 года», - отмечает МАУ.

МАУ рекомендует транзитным пассажирам из Харькова, которые планировали перелет через Киев далее заграницу, самостоятельно добраться из Харькова в Киев и затем воспользоваться рейсами МАУ до пункта назначения.

Также МАУ рассматривает возможность временного перевода чартерных рейсов до Тель-Авива, Шарм-эль-Шейха и Хургады из аэропорта Харькова в аэропорт Донецка с обеспечением доставки харьковских пассажиров автобусами и ведет соответствующие переговоры туроператорами - заказчиками рейсов.

В сообщении МАУ отмечается, что авиакомпания «расценивает сложившуюся ситуацию как форс-мажор».

«Мы в полной мере осознаем, какие неудобства доставит нашим клиентам такая вынужденная мера, как временное приостановление нового рейса Харьков – Киев, который МАУ открыла всего неделю тому назад. Мы приносим клиентам свои глубочайшие извинения, но хотим подчеркнуть, что в данной ситуации вины МАУ перед пассажирами нет. Наша авиакомпании готова в полном объеме вернуть пассажирам стоимость авиабилетов на рейсы между Харьковом и Киевом», – заявил вице-президент авиакомпании по продажам в Украине Сергей ФОМЕНКО.

Справка УНИАН. Флот авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» состоит из 21 самолета: 19 самолетов «Боинг 737», 1 самолета «Фоккер-50» и 1 регионального самолета Ан-148. Авиакомпания выполняет более 500 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). 100% акций компании находятся в частной собственности.