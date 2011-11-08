В Донецке после строительства нового вокзала пассажиропоток удвоится

В Донецке после реконструкции существующего вокзала железнодорожной станции и строительства комплекса из двух новых вокзалов - транзитного и пригородного - пассажиропоток увеличится в 2 раза и достигнет 35 тыс. человек в сутки.

Об этом сообщили УНИАН в Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области.

Говоря о ходе выполнения работ по строительству технологического вокзального комплекса с реконструкцией станции «Донецк», в инспекции отметили, что на сегодняшний день завершаются работы по строительству пассажирских платформ и проводятся работы над малым и большим конкорсами (распределительные залы для пассажиров в крупном транспортном здании).

В частности, в существующем вокзале завершили крышу, переоборудовали кассовый зал, перевели технологическое оборудование и железнодорожные кассы в новое помещение и начали внутреннюю реконструкцию второго «крыла» вокзала. Строительная готовность существующего вокзала станции Донецк – 65%.

В транзитном вокзале смонтировали три этажа основного здания, установили крышу и купол на нем. Начали внутренние штукатурные работы и монтаж инженерных сетей.

В пригородном вокзале завершили строительство всех четырех этажей, установили два купола на крыше, на одном из которых проводят работы по облицовке, на втором - устанавливают перекрытие крыши.

В малом конкорсе завершили внешнее оформление фасада и работают над внутренним. А в большом конкорсе установили внешний каркас и лестничные марши на пассажирские платформы, продолжается обустройство пола, металлоконструкций крыши и инженерных сетей.

В инспекции напомнили, что данные строительные работы связаны прежде всего с тем, что город Донецк ожидает прибытия в 2012 году значительного количества болельщиков, которые захотят посетить матчи финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.