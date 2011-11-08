Ялтинский порт после модернизации сможет принимать до 450 тыс. пассажиров

Ялтинский морской порт после проведения модернизации - реконструкции причальных, гидротехнических сооружений, глобального технического переоснащения инфраструктуры порта, а также при активной навигации сможет принимать и обслуживать до 450 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на начальника Ялтинского порта Сергея ТАРАКАНОВА.

По его словам, результатом модернизации должно стать расширение портового бассейна, что позволит принимать одновременно два судна длиной более 200 м и пассажировместимостью более 1500 человек.

«После завершения реконструкции причалов и ввода в действие современного пассажирского терминала с развитой инфраструктурой порт сможет на протяжении 22 недель активной навигации принять и обслужить до 450 тыс. пассажиров», - сказал С.ТАРАКАНОВ.

По его словам, после проведения соответствующей реконструкции доходы предприятия и отчисления в госбюджет возрастут в 10 раз.

Начальник Ялтинского порта отметил рост основных показателей круизного направления деятельности порта, обусловленный усилением туристического интереса к Ялте и привлечением больших круизных судов длиной более 200 м.

По информации С.ТАРАКАНОВА, в 2009 году порт посетили 33,7 тыс. иностранных туристов, в 2010 году - 47,1 тыс. туристов, в 2011 году - 49,3 тыс. туристов.

Средняя длина судов, заходящих в порт, в течение 2009-201 гг. выросла от 146 м в 2009 году до 156 м в 2011 году, средняя пассажировместимость за этот период выросла с 561 до 736 человек.

Прибыль Ялтинского порта от портовых сборов и платы за услуги по приему иностранных круизных судов в 2009 составила 887,6 тыс. долларов США, в 2010 году — 1,11 млн. долларов США, с начала 2011 года — 1,126 млн. долларов США.