Янукович поручил улучшить железнодорожное сообщение между Киевом и Черновцами
19:45, 08 ноября 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству инфраструктуры улучшить железнодорожное сообщение между Киевом и Черновцами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал в Черновцах, отвечая на вопросы журналистов.
В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что во время совещания с административно-хозяйственным активом области дал соответствующее поручение Министерству инфраструктуры.
«Огромные средства были потрачены на Евро-2012, но мы уже заканчиваем эти работы. Следовательно, у нас появилась возможность отработать этот проект и для Черновцов сделать скоростной поезд в Киев», - сказал глава государства.
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