Янукович поручил улучшить железнодорожное сообщение между Киевом и Черновцами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству инфраструктуры улучшить железнодорожное сообщение между Киевом и Черновцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал в Черновцах, отвечая на вопросы журналистов.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что во время совещания с административно-хозяйственным активом области дал соответствующее поручение Министерству инфраструктуры.

«Огромные средства были потрачены на Евро-2012, но мы уже заканчиваем эти работы. Следовательно, у нас появилась возможность отработать этот проект и для Черновцов сделать скоростной поезд в Киев», - сказал глава государства.