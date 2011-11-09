«Зенит» вывел на орбиту «Фобос-Грунт», но затем сложилась внештатная ситуация

Москва. Украинская ракета «Зенит-2SБ» успешно вывела на орбиту Земли российскую автоматическую станцию «Фобос-Грунт», однако возникла нештатная ситуация с ее дальнейшим полетом к спутнику Марса - Фобосу.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«9 ноября в 00.16 мск со стартового комплекса площадки 45 космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий ракетно-космической отрасли России и Украины произведен пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ», предназначенной для выведения на орбиту российской автоматической станции (АМС) «Фобос-Грунт», - говорится в сообщении.

После 688 секунд полета АМС штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя.

В то же время глава Роскосмоса Владимир ПОПОВКИН сообщил, что при выведении «Фобос-Грунт» на траекторию отлета к Марсу сложилась внештатная ситуация, в частности, у нее не сработала маршевая двигательная установка.

«У нас была тяжелая ночь, мы долго не могли обнаружить космический аппарат, сейчас нашли его координаты. Выяснилось, что двигательная установка не сработала. Не было ни первого, ни второго включения», - сказал В.ПОПОВКИН.

Он предположил, что «Фобос-Грунт» не смог переориентироваться с Солнца на звезды и не была дана команда датчикам на включение двигательной установки.

В.ПОПОВКИН подчеркнул, что это внештатная ситуация, но рабочая, она была предусмотрена при разработке проекта, и был предусмотрен порядок действий в такой ситуации.

«Мы будем перезакладывать программу космического аппарата. Орбита, на которой находится аппарат, опорная, никакие баки не сброшены, топливо не было потрачено», - сказал он.

По словам главы Роскосмоса, по времени на перезагрузку программы у специалистов есть трое суток.

Как сообщал УНИАН, основная задача программы «Фобос-Грунт» –доставка на Землю образцов вещества, образующего поверхностный слой Фобоса.

Планируется, что через три года аппарат доставит на Землю пробы внеземного грунта, в котором ученые рассчитывают обнаружить так называемое первородное вещество, из которого зародилась наша Солнечная система.

В августе 2014 года на Землю должно быть доставлено около 100 г грунта c Фобоса.

Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и «3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.

Базовая ракета «Зенит-2» впервые запущена с космодрома Байконур в 1985 году. Ракета разработана Государственным конструкторским бюро (ГКБ) «Южное» (Днепропетровск), изготавливается на ГП ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск).