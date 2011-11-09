Сменив «Одноклассники» на Facebook Грузия распрощалась с советским прошлым - Саакашвили

Президент Грузии Михаил Саакашвили полагает, что социальная сеть «Одноклассники» уступает по популярности в его стране Facebook потому, что его сограждане распрощались с советским прошлым.

«Очень важно, чтобы грузины были очень активны в социальных сетях, так как там есть знание. Сегодня в СМИ идет идеологическая борьба», – заявил Саакашвили на встрече со школьниками-отличниками в одном из регионов страны.

«Одноклассники» были созданы для того, чтобы узнать какие клише движут в постсоветском пространстве, что может оказать влияние на постсоветского человека, получить максимальную информацию о том, что происходит во всех республиках», – цитирует президента «Грузия Online».

«Между прочем, это (социальная сеть «Одноклассники». – «Газета.Ru») было очень в моде в Грузии, но сейчас победил Facebook. Это произошло потому, что по своему менталитету, мы больше не являемся постсоветской страной», – сказал Саакашвили, передает «Газета.Ru».