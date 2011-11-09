Фирташ подарил Северодонецку 10 троллейбусов

В Северодонецке 8 ноября вышли на линию 10 новых троллейбусов, которые подарил городу главный акционер ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» Дмитрий ФИРТАШ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета Луганской области.

Новые троллейбусы отвечают всем требованиям европейского качества, современная аппаратура экономит более тридцати процентов электроэнергии. Троллейбусы снабжены специальными подъемниками для инвалидов, а также для детских колясок.

По информации пресс-службы горсовета, решение об участии в развитии инфраструктуры не только предприятия, но и города было принято Д.ФИРТАШЕМ в мае текущего года.

На торжественном мероприятии по случаю выхода на линию новых троллейбусов председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» Леонид БУГАЕВ заявил: «Мы будем участвовать в развитии города постоянно, так как предприятие – градообразующее».

По словам мэра города Валентина КАЗАКОВА, в нынешних условиях без участия АЗОТа город никогда бы сам не смог приобрести современные троллейбусы. «Сегодня Д.ФИРТАШ показал, что они – люди дела, люди слова. То, что было сказано в мае на Дне города, сегодня воплощено в жизнь. Мы рассматриваем вопросы о дальнейшем благоустройстве города с участием АЗОТа», - сказал мэр.

Начальник КП «Северодонецкое троллейбусное управление» Валерий БРЫНЗА сообщил участникам торжества, что производственное объединение «АЗОТ» построило и открыло троллейбусное движение в Северодонецке тридцать с лишним лет назад. «Пять месяцев назад, когда я услышал обещание Д.ФИРТАША подарить нашему городу двадцать семь троллейбусов, я подумал: «Это сказка»... Сегодня сказка стала былью», - заявил он. По его словам, такие троллейбусы есть только в двух городах - Северодонецке и в Симферополе, причем в Симферополе их всего шесть.