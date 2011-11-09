СК «Нафтагазстрах» застраховала пенсионеров Юго-Западной железной дороги

Страховая компания «Нафтагазстрах» застраховала железнодорожников-пенсионеров Юго-Западной железной дороги по программам добровольного медицинского страхования.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что, по условиям полиса, ежемесячный страховой платеж составит 25 грн., страховая сумма на одного пенсионера - 10 тыс. грн. Срок действия полиса - 1 год. Общее количество застрахованных пенсионеров Южной железной дороги - 23 753.

Справка УНИАН. ОДО Страховая компания «Нафтогазстрах» работает на страховом рынке с 1995 года.

СК «Нафтогазстрах» обслуживает по Программам добровольного медицинского страхования работников Донецкой, Южной, Приднепровской и Юго-Западной железных дорог.

Представительства ОДО СК «Нафтогазстрах» функционируют в 7 регионах Украины: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.