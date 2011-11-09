ДЖД за 10 месяцев увеличила грузоперевозки на 8% - до 126 млн. тонн

Донецкая железная дорога в январе-октябре 2011 года увеличила перевозку грузов на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 126 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, это на 2,8% больше запланированных на данный период объемов.

Перевозки грузов ДЖД составляют 39% от общего объема грузоперевозок «Укрзализныци».

Среднесуточная погрузка составила 415 тыс. тонн.

Грузооборот ДЖД за 10 месяцев текущего года вырос на 9,9% по сравнению с январем-октябрем 2010 года — до 34 млрд. 058 млн. тонн/км, что на 4,1% превышает запланированные показатели.

За январь-октябрь на ДЖД выгружено более 1,819 млн. вагонов, что составляет 28% от общих объемов «Укрзализныци». Это на 2,2% превышает запланированные показатели и на 5,6% - показатели аналогичного периода прошлого года.

Среднесуточный показатель выгрузки вагонов составляет 5985 единиц.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3,294 тыс. тонн. Средняя техническая скорость - 38,9 км/ч, что на 2,1% превышает плановый показатель. Средний пробег локомотива составил 398 км в сутки (на 7,9% больше запланированного).

Традиционно основным видом груза, который перевозит ДЖД, является каменный уголь. В январе-октябре его погружено 69,7 тонн. В среднем за сутки ДЖД отгружает 229 тыс. тонн угля, или 3,343 вагона, что составляет 55,2% от общих объемов перевозок по дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов в 2011 году были черные металлы - 14,7 млн. тонн, флюсы - 10,7 млн. тонн, кокс - 8,3 млн. тонн, нефтепродукты - 3,8 млн. тонн, строительные материалы - 3, 5 тыс. тонн.

Напомним, за первое полугодие 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено 73,8 млн. тонн грузов, что составляет 104,4% к плану и 108,7% к аналогичному периоду 2010 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).