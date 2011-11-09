«АэроСвит» увеличил флот самолетов на 2 - до 26

Авиакомпания «АэроСвит» пополнила авиапарк двумя среднемагистральными самолетами Boeing 737, увеличив количество собственных самолетов Boeing до 26.

Как сообщили УНИАН в компании, один из них - Boeing 737-500, уже введен в эксплуатацию, второй - Boeing 737-400, готовится к техобслуживанию.

В период текущей зимней навигации «АэроСвит» повысил по сравнению с прошлогодним зимним периодом интенсивность полетов из городов Украины в Прагу, Дубай, Астану, Алматы, Тбилиси, Минск, Санкт-Петербург, Москву и Тель-Авив.

На линиях Киев-Варшава и Донецк-Москва компания приступила к эксплуатации Boeing 737 вместо менее вместительных региональных воздушных судов.

В период новогодних и рождественских праздников, Boeing 737 заменят региональные самолеты на линии Киев-София.

«Расширение среднемагистрального флота позволит авиакомпании удовлетворить растущий спрос на ряде направлений в пункты Европы и Азии, повысив частотность авиарейсов либо увеличив провозные емкости. Пополнение самолетного парка также расширило возможности «АэроСвита» в резервировании воздушных судов», - сообщили в авиакомпании.

Всего в 2011 году собственный флот компании увеличился в полтора раза. На сегодняшний день в его составе – 26 самолетов производства компании Boeing, в том числе восемь Boeing 767 и восемнадцать – Boeing 737. Кроме того, этого перевозчик использует воздушные суда партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

Ранее сообщалось, что с конца сентября 2011 года «АэроСвит» перестал использовать на своих рейсах самолеты ГП «Антонов» Ан-148.

ЗАО «АэроСвит» создано в 1994 году.