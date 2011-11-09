«АэроСвит» в 2012-2016 гг. пополнит авиапарк 11 самолетами Boeing-737 нового поколения

Авиакомпания «АэроСвит» в течение 2012-2016 гг. пополнит свой среднемагистральный авиапарк 11-ю самолетов Boeing-737 серии NG.

Как сообщили УНИАН в компании, в частности, в рамках подписанного в 2007 году договора с компанией Boeing, авиакомпания в 2012 году получит два самолета Boeing 737-800, и еще пять таких самолетов в 2015-2016 годах.

В рамках еще одного соглашения, подписанного в 2010 году, «АэроСвит» получит четыре самолета Boeing 737-900ER — по два в 2013 и в 2014 годах.

Таким образом, по данным компании Boeing, «АэроСвит» станет первым в Восточной Европе оператором самолетов Boeing 737-900ER, которые отличаются повышенной топливной эффективностью и увеличенной дальностью полетов.

Все воздушные суда серии Next-Generation будут оборудованы новым интерьером Boeing Sky Interior, обеспечивающим пассажирам высший в своем классе уровень комфорта.

Как сообщал УНИАН, «АэроСвит» в 2011 году увеличил собственный флот компании в полтора раза — до 26 самолетов производства компании Boeing.

Сегодня у компании восемь Boeing 767 и восемнадцать Boeing 737. Кроме того, перевозчик использует воздушные суда партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

С конца сентября 2011 «АэроСвит» перестал использовать на своих рейсах самолеты ГП «Антонов» Ан-148.

ЗАО «АэроСвит» создано в 1994 году.