Одесский порт увеличил отправку контейнеров по железной дороге на 57%

Одесский порт в январе-октябре 2011 года увеличил отправку контейнеров по железной дороге на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 13,271 тысяч.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в частности, значительно возросли отгрузки контейнеров с комплектующими для автопрома на маршрутах «Одесса-Москва» и «Одесса-Запорожье». Так, в январе-октябре 2011 года в Москву из Одесского порта отправлено 1,363 тыс. платформ с контейнерами, в то время как за десять месяцев 2010 года было отправлено 17 платформ, в Запорожье за 10 месяцев текущего года было отправлено 887 платформ (в январе-октябре 2010 года - 10 платформ).

«Рост объемов отправок железнодорожным транспортом контейнеров, поступающих в порты, обусловлен растущей конкурентоспособностью железных дорог. Накладные расходы автомобильных перевозок, влияние сезонных и других факторов заставляют перевозчиков искать более надежный и дешевый вид транспортировки грузов. В первую очередь экспедиторы стремятся перенести «с колес на рельсы» регулярные грузопотоки», - отметил заместитель главного диспетчера Одесского порта по железнодорожным перевозкам Александр ПАРХОМЕНКО.

Напомним, что Одесский морской торговый порт за 10 месяцев 2011 года увеличил переработку грузов на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 21,123 млн. тонн.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.