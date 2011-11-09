В Украине в этом году будет построено 1800 км автодорог - Азаров

В Украине в 2011 году будет построено 1800 км автомобильных дорог.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время заседания правительства, сообщила УНИАН пресс-служба Кабинета министров.

«В текущем году в стране будет построено 1800 километров автодорог, в то время как в 2009 году было построено всего 92 километра», - говорится в сообщении.

В частности, в 2011 году была открыта транспортная развязка на 128-м км автодороги Киев - Чоп вблизи Житомира.

На маршруте Москва - Харьков - Симферополь были введены в эксплуатацию 28 км автодороги Харьков - Щербаковка, в Сумской области - 88,1 км автомобильной дороги М-02 Копти - Глухов - Бачевск, на Волыни - 27 км автомобильной дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин, в Черниговской и Киевской областях открыта дорога Чернигов - Пакуль - Славутич протяженностью 73 км.

Кроме того, в 2011 году было открыто движение на новом обходе пгт Бабанка Черкасской области международной автодороги Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка, а также на автодорогах Ульяновка - Николаев, Севастополь - Балаклава, Одесса – Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог) и других.

Ведутся работы на автодорогах Киев - Житомир и Киев – Харьков - Довжанский (от Полтавы до Лубен), строится подъезд к городу Ирпень, завершается строительство обхода города Днепропетровск.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году было отремонтировано и открыто движение на автодорогах общественного пользования протяженностью 973 км, в 2009 году - на 92 км дорог.

Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поставлена задача открыть в 2012 году движение не менее чем на 2000 км отечественных дорог.