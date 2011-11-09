На ремонт дорог в Харьковской области выделено более 127 млн. грн.

На ремонт дорог в Харьковской области из Государственного бюджета в текущем году выделено 127,2 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в эфире областного государственного радио сказал начальник Главного управления ЖКХ и развития инфраструктуры ОГА Роман ГРИВА.

По его словам, за эти средства предполагается выполнить ремонты на 126 объектах, перечень которых разработан, согласован и утвержден решением сессии Харьковского областного совета.

Р.ГРИВА сообщил, что на реконструкцию и ремонт уличной дорожной сети Харькова предусмотрено 81 млн. грн., на дороги в районах и городах областного значения - 45 млн. грн.

«На сегодня завершены работы по ремонту или реконструкции дорог в городах Первомайский, Люботин, Чугуев, Изюм, Купянск и в 25 районах области. Введено в эксплуатацию более 70 км отремонтированных дорог», - отметил он.

По данным Р.ГРИВЫ, общий объем выполненных работ за счет субвенции составляет 102 млн. грн. По этому показателю Харьковская область занимает первое место среди регионов Украины.