«Всеукраинский банк развития» откроет кредитную линию ЮЗЖД на 50 млн. грн.

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отобрала ПАО «Всеукраинский банк развития» для предоставления кредитной линии на сумму 50 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта конкурсного предложения — 7 ноября, конечный срок подписания договора — 7 декабря 2011 года.

Кредитные ресурсы планируется предоставить сроком на 3 года, цена акцептированного предложения — 12,16 млн. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

«Всеукраинский банк развития» (г. Киев) зарегистрирован в апреле 2009 г.

По состоянию на 1 июля 2011 года, единственным акционером финучреждения являлся Александр ЯНУКОВИЧ.