"Украинское Дунайское пароходство" намерено привлечь у «Укрэксимбанка» кредит

Госкомпания "Украинское Дунайское пароходство" (Измаил, Одесская область) в результате конкурсных торгов отобрала государственный «Укрэксимбанк» для привлечения кредита в размере 10,8 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Срок предоставления кредита - 1 год. Средства будут использованы для рефинансирования кредитной задолженности.

Стоимость обслуживания кредита составляет 1,286 млн. долл.

Предложение банка акцептировано 3 ноября 2011 года. Стороны намерены подписать соответствующий договор в течение календарного месяца.

Справка УНИАН. Государственная компания "Украинское Дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Пароходство в первом полугодии 2011 года получило 2,227 млн. грн. чистой прибыли против убытка за аналогичный период 2010 г. в размере 13,297 млн. грн.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом, входит в группу крупнейших банков.