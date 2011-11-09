Укрморречинспекция проконтролирует закрытие навигации 2011 года

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте направит руководителям местных органов власти обращение с требованием проконтролировать закрытие навигации 2011 года и использование маломерных судов в осенний период.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по инициативе ведомства местные власти должны будут повысить контроль за выполнением Местных правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, а также провести мероприятия по прекращению использования маломерных судов.

«Вопрос закрытия навигации 2011 года будет взят под особый контроль Госинспекции по безопасности на морском и речном транспорте и местных органов власти», - говорится в сообщении.