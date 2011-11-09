ОЖД намерена привлечь у «Укрсоцбанка» кредиты на 192,536 млн. грн.

Одесская железная дорога (ОЖД) в результате конкурсных торгов отобрала «Укрсоцбанк» (Киев) для привлечения кредитов (13 лотов) на общую сумму 192,536 млн. грн. сроком на три года.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Средства будут использованы для финансирования капитальных инвестиций.

Общая стоимость обслуживания кредитов составит 93,384 млн. грн.

Предложение банка акцептировано 2 ноября 2011 года, соответствующий договор стороны намерены подписать в течение календарного месяца.

Согласно информации, предоставленной УНИАН в тендерном комитете ОЖД, 19 октября 2011 года был подписан договор о привлечении у «Украсоцбанка» трехлетнего кредита на 56,580 млн. грн., стоимость обслуживания которого составит 25,46 млн. грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 39,619 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 37,387 млрд. грн., обязательства - 33,048 млрд. грн., уставный капитал - 1,270 млрд. грн., собственный капитал - 6,57 млрд. грн.

«Укрсоцбанк» в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 6,29 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».