Севастополь намерен приобрести у «ЛАЗа» 10 троллейбусов на 17,6 млн. грн.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской горгосадминистрации намерено приобрести у ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ) 10 троллейбусов на сумму 17,6 млн. грн. (с НДС).

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению об акцепте предложения конкурсных торгов, дата акцепта – 7 ноября 2011 года, конечный срок заключения договора – 6 декабря 2011 года.

Срок поставки – до конца 2011 года.

Справка УНИАН. ООО «Львовские автобусные заводы» входит в холдинговую компанию «ЛАЗ» наряду с Днепровским автобусным заводом (Днепродзержинск), Николаевским машиностроительным заводом (Николаев), торговым домом «Украинские коммерческие автомобили», сервисной компанией «Бус-Сервис», лизинговой компанией LAZ Finance.

«ЛАЗ» специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Завод поставляет свою продукцию в Украину, Россию, другие страны СНГ. Модели «ЛАЗ» составляют почти 30% всего автобусного парка СНГ.