«Укрзализныця» в октябре ускорила оборот грузовых вагонов на 1,6%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» в октябре 2011 года ускорила оборот грузовых вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 1,6%.

Как сообщает УНИАН Министерство инфраструктуры, в октябре текущего года в среднем один вагон находился в обращении 5,54 суток, оборот груженого вагона составил 2,96 суток.

Время простоя вагона под одной грузовой операцией в октябре составило 32,61 часа — на 6,19 часа меньше плановых показателей. Простой вагона на одной технической станции составил 7,14 часа — на 0,26 часа меньше, чем планировалось.

Средняя протяженность рейса грузового вагона составила 504,7 км — на 0,6% больше, чем было запланировано.

Среднесуточный пробег локомотива в октябре 2011 года составил 457 км — на 1,8% больше плана и на 0,2% больше уровня прошлого года. Среднесуточная производительность локомотива составила 1,31 млн. т/км брутто — на 3,3% больше плана и на 1,9% больше, чем в октябре 2010 года.