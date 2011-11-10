В Днепропетровске с 15 ноября проезд в трамваях и троллейбусах подорожает на 20%

В Днепропетровске с 15 ноября проезд в трамваях и троллейбусах возрастет на 20% - с 1,25 грн. до 1,5 грн. за одну поездку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского городского совета, такое решение городской исполнительный комитет принял 9 ноября.

По информации пресс-службы, в сентябре коммунальное предприятие «Днепропетровский электротранспорт» обратилось в городской совет относительно установления тарифа на проезд в размере 1,5 грн., мотивируя его повышение ростом в 2011 году стоимости электроэнергии на 50%.

Минэкономразвития Украины согласовало новый тариф проезда в электротранспорте Днепропетровска.

«Днепропетровск едва ли не последний большой город в Украине, который повысил тариф на перевозку пассажиров в электротранспорте до 1,5 грн. В Киеве такой тариф был установлен в 2009 году, в Харькове и Запорожье - весной этого года, в Житомире – летом», - отмечается в сообщении пресс-службы Днепропетровского горсовета.