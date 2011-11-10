"АэроСвит" и "Днеправиа" продолжают обслуживать линию Киев-Харьков, используя Saab 340

Авиакомпании "АэроСвит" и "Днеправиа", несмотря на работы по реконструкции аэропорта «Харьков» и ограничения длины ВПП, продолжают обслуживать линию Киев-Харьков, используя самолеты Saab 340, которые могут совершать взлет и посадку при длине полосы 1,5 тыс. метров.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании "АэроСвит", "АэроСвит" и "Днеправиа" продолжают совместно обслуживать линию Киев-Харьков с прежней частотностью – 3 рейса в день.

«Обе компании продолжают выполнять свои обязательства перед пассажирами благодаря привлечению к оперированию на линии небольших региональных самолетов Saab 340. Эти турбовинтовые воздушные суда емкостью 33 кресла, в отличие от реактивных самолетов Embraer 145 (на 48-50 мест) могут выполнять взлет/посадку при длине полосы 1500 метров", - сообщил УНИАН помощник гендиректора "АэроСвита" Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, схема использования самолетов Saab 340 на рейсах "Днеправиа" и "АэроСвита" была отработана еще в летний период в условиях перманентной реконструкции аэродромов украинских аэропортов и введения в связи с этим ограничений на обслуживание воздушных судов.

«Самолеты Saab 340 с экипажами на договорных условиях предоставлялись двумя другими украинскими перевозчиками, располагающими региональным флотом. Эта схема позволила компаниям "Днеправиа" и "АэроСвит" весной этого года обеспечивать непрерывное регулярное сообщение между Киевом и Львовом в то время, когда все остальные перевозчики из-за ограничений, введенных львовским аэропортом, на несколько месяцев отказались от обслуживания данной линии", - сказал С.КУЦЫЙ.

В то же время, он отметил, что «NOTAM (предупреждение - УНИАН) от аэропорта "Харьков" об ограничении длины ВПП до 1,5 тыс. м на период с 9 по 30 ноября 2011 года в авиакомпании "Днеправиа" и "АэроСвит" поступил 7 ноября и стал для нас полной неожиданностью».

Напомним, что аэропорт «Харьков» временно приостановил несколько международных авиарейсов в связи с реконструкцией аэродромного комплекса и работами по сокращению длины существующей (старой) взлетно-посадочной полосы (ВПП) с 2 тыс. до 1,5 тыс. м, которые необходимы для сооружения новой ВПП длиной 2,5 тыс. м. Новая полоса позволит без ограничений принимать в Харькове воздушные суда типа Boeing 737 и Airbus 320.

Проект реконструкции харьковского аэропорта реализует группа DCH.

Справка УНАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 г. Масштабный проект стартовал 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция МА «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерской башни) - 191,3 млн. долл.