В Чернигове перевозчики проводят предупредительную акцию протеста

В Чернигове перевозчики, которые работают на пригородных маршрутах, на Красной площади проводят предупредительную акцию протеста с требованием выплаты государственных субвенций за бесплатные перевозки льготных пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади находится около 20 автобусов, водители которых время от времени нажимают на клаксоны.

По словам председателя Черниговского профсоюза предпринимателей Елены ВАРНАКОВОЙ, на предупредительную акцию протеста перевозчики делегировали по одному автобусу. А вообще требования по возмещению бесплатных перевозок льготных пассажиров поддерживают 28 перевозчиков, работающих на маршрутах в Черниговском, Куликовском и Репкинском районах.

Е.ВАРНАКОВА подчеркнула, что в договорах, заключенных с ОГА, указывается, что перевозчики должны бесплатно перевозить все категории льготников.

"Свои обязательства предприниматели выполняют, в то же время государство не дает субвенций вообще", - сказала она. Профсоюзный лидер добавила, что обращения в облгосадминистрацию пока еще не увенчались успехом, поскольку перевозчики получили отписки с требованиями стабилизировать работу на маршрутах, иначе договор с ними будет разорван.

Участники предупредительной акции протеста отметили, что для многих из них отдельные маршруты являются убыточными, поскольку, например из 34 пассажиров 30 могут быть льготниками. Сегодня, по их информации, на многие пригородные маршруты автобусы не вышли вообще, поскольку перевозчики не имеют средств на горючее, выплату зарплат водителям, ремонт автотранспорта.

Более масштабную акцию протеста перевозчики обещают провести во вторник, когда запланирована сессия Черниговского облсовета. Однако протестовать они собираются не только под стенами облсовета, но и облгосадминистрации.