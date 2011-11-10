Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ скептически оценивает перспективы судебных исков водителей к городской власти относительно плохого состояния дорог в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил журналистам.

"Я хотел бы спросить - где были эти юристы 1,5-5 лет назад, когда ремонты практически не велись? Мы в этом году на реконструкцию и капитальный ремонт наших дорог в Киеве вложили такую сумму, которую за последние 10 лет никто не финансировал", - сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА отметил, что в этом году отремонтированы практически все центральные улицы. "Я понимаю, что нужно и околицы ремонтировать. Но за один год этого не сделаешь, потому опять же - если мы хотим что-то делать, давайте с пониманием к этому относиться", - добавил он.

"Если мы несколько миллиардов гривень потратили в этом году на решение этой проблемы, так покажите, пожалуйста, что в этом есть и позитив. А этот вопрос касается отдельных территорий, где мы, кстати, даже на придомовых территориях начали капитальный ремонт. Я - не волшебник. Любой человек, который сегодня придет и скажет, что завтра отремонтирует все дороги, отстроит все объекты - это просто откровенная ложь", - убежден А.ПОПОВ.

По его словам, в каждой сфере есть вопросы, которые нуждаются в соответствующих ресурсах, технологиях и профессиональном подходе. "То, что в Киеве должны быть современные, качественные дороги - это однозначно. А то, что есть иски - пусть они рассматриваются", - добавил председатель КГГА.