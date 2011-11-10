Кабмин утвердил единые требования и характеристики безопасности прогулочных судов

Кабинет министров утвердил Технический регламент прогулочных судов, который будет регламентировать проектирование, производство и эксплуатацию прогулочных судов в Украине.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, регламент утвержден 9 ноября 2011 года.

Технический регламент, разработанный специалистами Министерства инфраструктуры Украины, устанавливает единые национальные требования к прогулочным судам, а следовательно - нормативно-правовые акты Украины по вопросам безопасного использования прогулочных судов адаптированы к европейским и международным стандартам.

В частности, технический регламент устанавливает классификацию прогулочных судов, требования к оборудованию и защитным системам и их безопасности, правила маркировки и ввода в эксплуатацию.

В Мининфраструктуры отмечают, что регламент позволит повысить уровень безопасности при использовании прогулочных судов в Украине, а также усилить конкурентоспособность отечественной продукции, которая будет соответствовать национальным и европейским требованиям, и упростить процедуры таможенного оформления экспортно-импортных операций.

«Сейчас на рынке Украины предлагается большое количество разнообразных прогулочных судов, изготовленных как отечественными, так и зарубежными производителями. Меры безопасности, установленные разными производителями и внесенные в конструкцию прогулочных судов, по объему и содержанию существенно отличаются. При продаже на рынке Украины таких судов возникает проблема подтверждения соответствия характеристик безопасности прогулочных судов, изготовленных разными производителями. Это приводит к возникновению технических барьеров в результате применения большого количества несогласованных требований», - отмечается в сообщении Мининфраструктуры.