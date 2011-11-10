Украина и Сербия подпишут соглашение о международных автомобильных перевозках
Правительства Украины и Сербии заключат соглашение о международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозках.
Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение Кабмина принято 9 ноября 2011 года.
Соглашение будет способствовать усовершенствованию нормативно-правовой базы украинско-сербских отношений в сфере автомобильного транспорта и улучшению условий автомобильных перевозок пассажиров и грузов между Украиной и Республикой Сербия.
Проект соглашения отвечает мировой практике заключения международных договоров, регулирующих выполнение автомобильных перевозок пассажиров и грузов, и предусматривает сотрудничество на межправительственном уровне.
С украинской стороны выполнение соглашения будет обеспечивать Министерство инфраструктуры.