Украина и Сербия подпишут соглашение о международных автомобильных перевозках

Правительства Украины и Сербии заключат соглашение о международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозках.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение Кабмина принято 9 ноября 2011 года.

Соглашение будет способствовать усовершенствованию нормативно-правовой базы украинско-сербских отношений в сфере автомобильного транспорта и улучшению условий автомобильных перевозок пассажиров и грузов между Украиной и Республикой Сербия.

Проект соглашения отвечает мировой практике заключения международных договоров, регулирующих выполнение автомобильных перевозок пассажиров и грузов, и предусматривает сотрудничество на межправительственном уровне.

С украинской стороны выполнение соглашения будет обеспечивать Министерство инфраструктуры.