ПЖД подготовила к зиме снегоуборочную технику

17:25, 10 ноября 2011
Транспорт/Связь
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Все структурные подразделения и инфраструктура Приднепровской железной дороги полностью готовы к работе в осенне-зимний период. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, снег с железнодорожных путей во время снегопадов будут убирать 19 снегоочистительных и 22 снегоуборочные машины, а также 51 единица автодорожной снегоуборочной техники (тракторы, бульдозеры и т.д.).

Для уборки снега со стрелочных переводов их оборудовали пневмодувами (2381 ед.) и электрообогревом (234 ед.)

Также, по сообщению дороги, был выполнен необходимый ремонт производственных зданий, подготовлено энергетическое, транспортно-складское и жилищно-коммунальное хозяйство, а также социальная сфера, проверено подъемно-транспортное оборудование и подвижной состав, который будет задействован в зимних перевозках.

Всего на эти цели железная дорога потратила 461 млн. 200 тыс. грн.

На случай нештатных ситуаций на ПЖД создано 209 дежурных аварийных бригад.

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