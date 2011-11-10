Продажи автомобилей в Польше упали до 4-летнего минимума

Варшава. Продажи новых автомобилей в Польше, крупнейшей восточноевропейской стране, входящей в Евросоюз, в октябре рухнули на рекордные с начала года 17%, достигнув минимума последних четырех лет.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные компании Samar, исследующей польский автомобильный рынок.

В прошлом месяце поляки зарегистрировали 22,624 тыс. новых автомобилей после 20,926 тыс. машин в сентябре, когда падение в годовом выражении составило 10,1%.

С начала года только в феврале (год к году) продажи авто увеличились - на символические 1,4%, а в остальные месяцы падение составляло от 3,9% в мае до 16,6% в октябре.

За десять месяцев года в Польше зарегистрировано 223,2 тыс. новых автомобилей, что на 7,4% меньше аналогичных показателей прошлого года.

Аналитики Samar объясняют падение продаж, главным образом, опасениями поляков по поводу возможного ухудшения своего финансового положения из-за перенесения кризиса из других стран Евросоюза в Польшу, которой последние три года удается избегать рецессии.

"Обычно в октябре начинался урожай для автодилеров, потому что поляки после каникул покупали новые машины. В этому году это правило cебя не оправдало", - отмечает польская Gazeta Wyborcza.

Издание также отметило, что в прошлом месяце впервые в этом году поляки зарегистрировали меньше бывших в употреблении автомобилей, импортируемых из других стран: 54,1 тыс. (-16% к октябрю 2010 года).

GW добавила, что падению продаж новых авто способствовала отмена правительством ряда льгот, а уменьшение импорта также связано с более низким курсом национальной польской валюты.

Как сообщал УНИАН, по данным Samar, в прошлом году поляки купили почти миллион автомобилей, в том числе около 270 тыс. новых машин (плюс около 50 тыс. машин в польских салонах купили иностранцы).

Импорт б/у автомобилей вырос на 3,6%, а покупка новых авто поляками уменьшилась на 13,5%.

За последние 11 лет поляки больше всего купили новых автомобилей в 2000 году - почти 470 тыс., а меньше всего в 2005 году - около 235 тыс.

В 38-миллионой Польше, по данным национального статистического ведомства GUS, на начало текущего года было зарегистрировано 17,2 млн. частных автомобилей.