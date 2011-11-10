"АэроСвит" ввел трехдневную отсрочку платежей при бронировании перевозки на своем сайте

Авиакомпания "АэроСвит" ввела услугу PayLater - возможность оплатить перевозку, забронированную на интернет-сайте компании, в течение 72 часов с момента оформления заказа в кассах авиакомпании наличными средствами.

Как говорится в сообщении компании, ранее on-line-бронирование на сайте "АэроСвита" предусматривало обязательную интернет-оплату билета, в противном случае информация о бронировании не сохранялась.

В то же время авиакомпания сообщает, что предварительное бронирование с отсрочкой платежа возможно не позже, чем за пять дней до предполагаемой даты вылета.

Цены на билеты на пяти версиях сайта авиакомпании "АэроСвит" приводятся в различных валютах: для Украины в гривнях, на версии для стран Европы – в евро, а на региональных сайтах для Североамериканского континента, России и Израиля – в долларах США.

Справка УНИАН. ЗАО «АэроСвит» создано в 1994 году. На сегодня компания обладает собственным авиапарком из 26 самолетов производства компании Boeing.