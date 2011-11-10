«Интертелеком» запустил 3G Интернет на острове Змеиный

Оператор сотовой связи «Интертелеком» запустил базовую станцию стандарта CDMA в поселке Белый на острове Змеиный в Одесской области в режиме скоростного мобильного 3G Интернета по технологии EVDO Rev.B.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отметил генеральный директор компании Борис АКУЛОВ, установка базовой станции EVDO Rev.B на острове Змеиный не является для «Интертелекома» бизнес-проектом. В 2002 году оператор «Интертелеком» первым среди операторов Украины организовал связь на острове Змеиный, используя технологию 3G1Х.

«Организация связи на острове Змеиный и внедрение новейшей технологии для жителей острова являются нашим посильным вкладом в закреплении статуса острова, как украинской территории и помощь жителям острова в их трудных буднях» - подчеркнул он.

С использованием новой станции обеспечивается покрытие мобильной связи и Интернета в радиусе до 17 км вокруг острова, а по маршруту от г. Вилково до о. Змеиный –на протяжении 60 км.

Справка УНИАН. Оператор "Интертелеком" (Одесса) оказывает услуги сотовой фиксированной и мобильной связи в стандарте CDMA во всех регионах Украины. Абонентская база компании на конец сентября 2011 года составила более 705 тыс.человек.