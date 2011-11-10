Укрзализныця создала «Украинский транспортно-логистический центр»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» и намерена выйти на рынок интермодальных перевозок.

Как говорится в сообщении “Укрзализныци”, переданном УНИАН, создание этого предприятия позволит повысить конкурентоспособность железнодорожных перевозок и сотрудничать с международными логистическими центрами.

По словам директора “Украинского транспортно-логистического центра” Владимира ИВАЩУКА, новый алгоритм взаимодействия с клиентами предусматривает упрощение внутренних перевозочных технологий. В частности, практика графика движения поездов будет трансформироваться в график движения груза, чтобы клиент при заключении сделки уже знал всю цепь прохождения груза и точные сроки выполнения.

Кроме того, железнодорожники будут информировать клиента не только о дне прибытия груза, но и о времени прибытия груза.

«Выйти на показатель в часах мы должны еще и потому, чтобы выстраивать гармоничные взаимоотношения с портами и другими транспортными компаниями. Ведь перед нашим центром стоит задача осуществлять не только железнодорожные перевозки, но и предложить клиенту всю логистическую цепочку - с возможностью подключения и авиационного, и водного, и автомобильного транспорта», - сообщил В.ИВАЩУК.

Ранее В.ИВАЩУК занимал должность начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци».