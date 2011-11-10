НКРС выдала 4 лицензии операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 2 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 2 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Комиссия также переоформила четыре лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и продлила срок действия одной лицензии на пользование РЧР. Выдан и переоформлен ряд разрешений на использование номерного ресурса.

В частности, комиссия приняла решение выдать лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1000 номеров ПАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог Днепропетровской области) и до 10 тыс. номеров ООО «Голден Телеком».

НКРС решила выдать лицензии на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа ООО «Фокснет» (регион пользования РЧР - Донецкая область), а также ООО «Тримоб» (ДП «Укртелекома», г. Киев), для внутриофисного оборудования.

В связи с изменением местонахождения ПП «МГ Лайн» переоформлены лицензии на пользование РЧР: для широкополосного радиодоступа на территории г. Киев и Киевской области.

На основании документально подтвержденных обстоятельств, которые не позволяют своевременно начать пользование РЧР, и обращения лицензиата перенесен срок начала пользования РЧР без изменения срока действия лицензии ООО «Украинские новейшие технологии» (г. Киев).

Своим решениям Комиссия выделила номерной ресурс емкостью 2 тыс. номеров ООО «Стелс ИСП» и код конечного пункта сигнализации сети СКС-7 в г. Донецк. Этим же решением Комиссия переоформила разрешение ООО «Укомлайн» на использование кода оператора 60 глобальной услуги 800 на территории Украины, кода транзитного пункта сигнализации сети СКС-7 в ряде областных центров, кода международного пункта сигнализации сети СКС-7 в г. Киев, а также кода оператора 24 услуги выбора альтернативного маршрута междугородной и международной фиксированной телефонной связи на территории Украины.