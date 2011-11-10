«Киевстар» увеличил скорость мобильного Интернета почти на 17%

Оператор «Киевстар» реализовал масштабный проект «EDGE-2011», в результате которого средняя скорость беспроводной передачи данных в сети «Киевстар» возросла до 140 Кб/с, а емкость сети EDGE/GSM увеличилась на 25%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с января по октябрь 2011 года «Киевстар» занимался реализацией инновационного проекта по расширению и модернизации сети EDGE/GSM для увеличения емкости сети и повышения скорости мобильного Интернета. В рамках проекта «EDGE-2011» были осуществлены масштабные работы во всех регионах Украины, которые затронули все ключевые элементы инфраструктуры: коммутационную часть, транспортную сеть, базовые станции.

После реализации проекта ресурсная емкость сети EDGE/GSM была увеличена на 25%. В результате средняя скорость мобильного Интернета для всех клиентов «Киевстар» выросла со 120 Кб/с до 140 Кб/с, а индекс успешных соединений передачи данных превысил 97%.

Как отметил заместитель технического директора «Киевстар» Александр ДОРОФИЙ, в процессе технических работ была расширена емкость 4 000 базовых станций GSM, что составляет 30% всей радиосети «Киевстар». Для этого на действующих базовых станциях специалисты компании осуществили реконфигурацию свыше 72 000 программных параметров сети передачи данных.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,8 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 300 тыс.