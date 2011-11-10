Ежегодный рост ключевых сегментов рынка сетевого оборудования составит до 15%

Согласно исследованию компании Ericsson (Швеция), ежегодный рост ключевых сегментов рынка сетевого оборудования в 2010-2015 гг. ожидается от 4 до 15%. Такой прогноз сообщили УНИАН в компании Ericsson.

Согласно прогнозам компании, ожидаемые объемы и соответствующие совокупные темпы годового роста (CAGR) на 2010-2015 гг. для рынка радиодоступа решений на основе семейства технологий третьего поколения (3GPP) составляют от 20 в 2010 году до 33 млрд. долларов США в 2015 г. при CAGR в 11%.

Сегмент опорных сетей технологий 3GPP предположительно вырастет с 5 до 7 млрд. долларов, с ежегодным ростом в 7%.

При этом рынок радиодоступа и опорных сетей семейства технологий CDMA сократится с 9 до 4 млрд. долларов, CAGR составит 15%.

Рост рынка радиорелейных решений ожидается с 5 до 6 млрд. долл., CAGR - 4%.

Сегмент IP Edge должен увеличиться в объеме с 6 до 9 млрд. долл. (CAGR - 8%), сегмент оптических решений - с 13 до 16 млрд. долл., при CAGR в размере 4%.

В компании отметили, что отрасль развивается стабильно, и в ближайшие годы Ericsson ожидает значительного увеличения зоны покрытия сетей мобильной широкополосной связи. Сегодня лишь 35% населения мира охвачены сетями третьего поколения 3G/HSPA, к 2016 году ожидается рост этого показателя до 80%. Ericsson также предполагает, что в ближайшие пять лет охват сетей четвертого поколения 4G/LTE вырастет с нынешних 2% до 35% населения планеты.

В компании также сообщили, что доля рынка Ericsson на рынке инфрастуктурных решений для мобильных сетей возросла с 32% в мае 2011 года до 36% на сегодняшний день, что вдвое выше, чем у ближайшего конкурента. При этом, после продажи активов компании в СП Sony Ericsson (предприятие по производству телефонов) патенты и лицензирование станут одним из фокусов деятельности Ericsson - с серьезной перспективой роста. В структуре сделок компании ожидается смещение баланса с операторских проектов по увеличению емкости сетей на проекты по модернизации и увеличению зоны покрытия. Эти направления будут доминировать в краткосрочной перспективе.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 000 человек. В 2010 году объем продаж компании составил 28,2 млрд. долл.