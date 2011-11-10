В Одесской области создадут базу-стоянку маломерного флота

В Одесской области планируется создать базу-стоянку маломерного флота.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, необходимость создания такой базы-стоянки, а также вопросы организации ее работы обсудили на встрече в четверг глава Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекции) Григорий СОБОЛЕВСКИЙ и глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК.

Кроме того, в рамках встречи обсуждались вопросы деятельности Одесского межрегионального управления Укрморречинспекции и процедуры согласования назначения государственного инспектора территориального органа Укрморречинспекции.

Также Мининфраструктуры сообщает, что на следующей неделе Г.СОБОЛЕВСКИЙ обсудит вопросы организации деятельности межрегиональных территориальных органов Укрморречинспекции с руководством Харьковской, Донецкой и Мариупольской облгосадминистраций.

Напомним, 20 октября 2011 года правительство приняло распоряжение о создании межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте.

Согласно распоряжению, в Украине будут созданы девять территориальных органов Укрморречинспекции: четыре межрегиональных отдела - Днепропетровский, Киевский, Львовский и Николаевский, три межрегиональных сектора - Измаильский, Мариупольский, Харьковский, а также два межрегиональных управления - Одесское и Севастопольское.