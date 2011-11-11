Роскосмос впервые отказался от предстартового общения с космонавтами. О новшествах...

Руководство Роскосмоса впервые откажется от традиционного предстартового общения с отправляющимся на Международную космическую станцию (МКС) экипажем космонавтов, сообщил журналистам источник в ракетно-космической отрасли.

"Принято решение изменить всю предстартовую процедуру: ранее после облачения в летные скафандры они (космонавты), находясь в изолированной комнате, по громкой связи общались через стеклянную перегородку с родственниками и руководством ракетно-космической отрасли. Теперь, надев скафандры, экипаж будет общаться только с семьями. Руководство отрасли решило отказаться от традиционной церемонии напутствия космонавтов в присутствии родственников и журналистов", - сообщил источник.

Представители СМИ также не будут допущены на общение экипажа с членами семей. Ранее журналисты всегда освещали эти встречи.

Обычно за облачением космонавтов в летные скафандры наблюдали глава Роскосмоса Владимир Поповкин, начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов, начальник центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев, президент РКК "Энергия"Виталий Лопота, представитель НАСА или Европейского космического агентства, если в состав экипажа входит соответственно американский или европейский астронавт.

Кроме того, изменено место рапорта улетающих космонавтов о готовности к полету: место проведения этой церемонии перенесли от монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс. "Решение нового руководства отрасли ломает сложившуюся на космодроме традицию", - отметил собеседник агентства.

Перед встречей космонавты облачаются в летные скафандры, находясь в изолированной комнате. Наблюдать за этим процессом гости и члены семей могут через стеклянную перегородку. После чего экипаж может пообщаться с ними по громкой связи.

Общение через стекло с космонавтами, готовящимися к отправке на МКС, состоится в ночь с воскресенья на понедельник (14 ноября).

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-22", который должен доставить международный экипаж космонавтов на МКС, назначен на 14 ноября в 08.14 мск.

В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин, а также астронавт НАСА Дэниел Бербэнк. Их дублеры - космонавты Роскосмоса Геннадий Падалка и Сергей Ревин и астронавт НАСА Джозеф Акаба.

Ранее состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ"с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК) для установки на стартовый стол. По традиции, журналисты наблюдали за вывозом ракеты из МИКа на стартовую площадку вместе со специалистами ракетно-космической отрасли, передает РИА "Новости".