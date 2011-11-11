Самолет «Киев - Амстердам» совершил аварийную посадку в Борисполе
10:47, 11 ноября 2011Транспорт/Связь
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Самолет «Киев - Амстердам» авиакомпании МАУ совершил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь» из-за проблемы с шасси во время полета.
Как передает находившийся в аэропорту корреспондент УНИАН, официальный представитель МАУ объяснил, что причины технических неисправностей выяснит специально созданная комиссия.
В результате инцидента произошли сбои в расписаниях полетов авиакомпании, в частности, отменен рейс на Женеву.
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