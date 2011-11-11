Британский путеводитель The Lonely Planet внес Украину в ТОП-10 туристических стран

Авторитетный британский путеводитель The Lonely Planet определил ТОП-10 стран мира, которые стоит посетить в 2012 году.

Украина заняла в рейтинге третье место рядом с Угандой и Мьянмой, опередив Иорданию и Данию, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

The Lonely Planet советует туристам познакомиться с «большим неизвестным местом Европы». Издание упоминает Одессу, Киев, поражающую природу побережья Крыма. Также путеводитель советует обязательно посетить города, которые будут принимать Евро-2012, и Чернобыль.

На две ступеньки опередила Украину и заняла первое место Уганда. The Lonely Planet предлагает туристам посетить долину реки Нил, саваны и джунгли. Кроме того, в этом году Уганда празднует 50-летие Независимости – в столице страны, городе Кампале, будет организован яркий и незабываемый праздник.

Второе место в рейтинге заняла Мьянма (Бирма), которая известна своими белыми песчаными пляжами, окруженными горами. На территории страны находится много древних городов и пагод.

Четвертое место заняла Иордания. Издание называет Иорданию одной из самых открытых, гостеприимных и в то же время самых доступных для путешественников стран Ближнего Востока. The Lonely Planet предлагает посетить Вади-Рум, Джераш и Мадабу.

Пятое место – Дания. Путешествие по городам Дании особенно заинтересует людей, которые любят путешествовать на велосипеде, – по всей стране протянулось до 10 тыс. км велосипедных трасс.

Шестое место получил Бутан. Путеводитель советует туристам осуществить полет над горами, которые окружают город Паро; поход через горы западного Бутана и посетить Королевский национальный парк Манас.

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли Куба, Новая Каледония и Тайвань, соответственно. На десятой ступеньке – Швейцария.