Российская «Ангара» в течение трех лет получит в лизинг 10 самолетов Ан-148

Российская авиакомпания «Ангара» (г. Иркутск) в течение трех лет получит в лизинг 10 украинско-российских самолетов Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

«Между компаниями «Истлэнд», «Илюшин Финанс Ко.» и «Ангара» было подписано предварительное соглашение о лизинге самолетов Ан-148 сроком на 15 лет. Планируется, что три воздушных судна поступят в распоряжение авиаперевозчика в начале будущего года, а их эксплуатация начнется во втором квартале», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще семь самолетов компания «Ангара» получит в течение последующих двух лет.

Сообщается, что в декабре 2011 года ИФК готова приступить к подготовке необходимых кадров. К этому сроку стороны планируют подписать основной контракт.

По информации пресс-службы уже разработана маршрутная сеть, по которой предстоит летать новым самолетам. Планируется, что в утренние часы они будут направляться из Иркутска и обратно по местным авиалиниям: в города Бодайбо, Братск, Усть-Кут, поселок Мама и другие населенные пункты области. Затем предполагаются рейсы в Якутск, Новосибирск, Благовещенск, Хабаровск, а по мере получения необходимых сертификатов – в страны Юго-Восточной Азии.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.